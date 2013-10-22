Domates Soslu Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram kıyma
5 diş ezilmiş sarımsak
2 dilim ufalanmış bayat ekmek içi
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon
Tuz, karabiber
Kızartmak için: Sıvı yağ
Domates sos için:
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet küp doğranmış domates
1 çay kaşığı kıyılmış kişniş
1 çay kaşığı rendelenmiş muskat
Yarım çay kaşığı tarçın
Yeteri kadar tuz
Servis için: Kızarmış ekmek dilimleri
YAPILIŞI
Kıyma, sarımsak, ekmek içi, yumurta, kimyon, karabiber ve tuzu iyice yoğurun. Harçtan kayısı büyüklüğünde
parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Köfteleri kızgın sıvı yağda kızartıp servis tabağına alın.