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Sofra / Et Yemekleri / Domates Soslu Köfte

Domates Soslu Köfte

Domates Soslu Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kıyma

5 diş ezilmiş sarımsak

2 dilim ufalanmış bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

Kızartmak için: Sıvı yağ

Domates sos için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet küp doğranmış domates

1 çay kaşığı kıyılmış kişniş

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

Yarım çay kaşığı tarçın

Yeteri kadar tuz

Servis için: Kızarmış ekmek dilimleri

YAPILIŞI

Kıyma, sarımsak, ekmek içi, yumurta, kimyon, karabiber ve tuzu iyice yoğurun. Harçtan kayısı büyüklüğünde
parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Köfteleri kızgın sıvı yağda kızartıp servis tabağına alın.
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