Domates Soslu Köfte

Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kıyma



5 diş ezilmiş sarımsak



2 dilim ufalanmış bayat ekmek içi



1 adet yumurta



1 çay kaşığı kimyon



Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ



Domates sos için:



2 çorba kaşığı zeytinyağı



2 adet küp doğranmış domates



1 çay kaşığı kıyılmış kişniş



1 çay kaşığı rendelenmiş muskat



Yarım çay kaşığı tarçın



Yeteri kadar tuz



Servis için: Kızarmış ekmek dilimleri