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Sofra / Et Yemekleri / Dombik

Dombik

Dombik
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram asma yaprağı

1 çorba kaşığı+1 çay kaşığı tuz

2 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

3 çorba kaşığı pirinç

1 çay bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı nar ekşisi

200 gram dana kıyma

200 gram kuzu kıyma

YAPILIŞI

Asma yaprağınız taze ise tek tek yıkayın. Bir tencereye bol su koyup, 1 çorba kaşığı tuz ekleyin. Su kaynayınca yaprakları içine atın. Bir iki taşım kaynattıktan sonra çıkarıp süzgece alın. Salamura yaprak kullanacaksanız bir gece önceden suya koyup, ertesi gün süzün ve kaynayan suya atıp hemen çıkarın. Soğanı küp doğrayın, sarımsağı kıyın ve zeytinyağında birlikte kavurun. Yıkanıp süzülmüş pirinç ekleyip, bir iki kez çevirin. Su ilave edip, kalan tuzu ekleyin. Ağır ateşte suyunu çekene dek kapağı kapalı olarak pişirin ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde salçaları su ilavesiyle açıp boza kıvamına getirin. Üzerine tavadaki pirinçli karışımı ilave edin. Karabiber, nar ekşisi ve kıyma ekleyip karıştırın. Bu aşamada arzuya göre kıyılmış maydanoz ve dereotu ilave edebilirsiniz. Harcı kontrol edin, çok sert ise biraz su ekleyip karıştırarak yumuşatın. Yaprakları sarabileceğiniz en küçük şekilde kesin. 1 adet asma yaprağını düz bir zemine yayın. Ortasına harçtan 1 tatlı kaşığı yerleştirin. Sigara böreği gibi sarıp, elinizle hafifçe bastırın. Küçük boy bir tencerenin altına yaprak saplarını dizin (ekşisi lezzet verir). Sardığınız yaprakları gelişigüzel tencereye yerleştirin. Üzerine bir tabak kapatıp, yaprakların üzerine geçecek kadar su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, önce harlı ateşte daha sonra kısık ateşte, koyduğunuz su yarıya inene kadar pişirin.
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