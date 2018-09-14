Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Asma yaprağınız taze ise tek tek yıkayın. Bir tencereye bol su koyup, 1 çorba kaşığı tuz ekleyin. Su kaynayınca yaprakları içine atın. Bir iki taşım kaynattıktan sonra çıkarıp süzgece alın. Salamura yaprak kullanacaksanız bir gece önceden suya koyup, ertesi gün süzün ve kaynayan suya atıp hemen çıkarın. Soğanı küp doğrayın, sarımsağı kıyın ve zeytinyağında birlikte kavurun. Yıkanıp süzülmüş pirinç ekleyip, bir iki kez çevirin. Su ilave edip, kalan tuzu ekleyin. Ağır ateşte suyunu çekene dek kapağı kapalı olarak pişirin ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde salçaları su ilavesiyle açıp boza kıvamına getirin. Üzerine tavadaki pirinçli karışımı ilave edin. Karabiber, nar ekşisi ve kıyma ekleyip karıştırın. Bu aşamada arzuya göre kıyılmış maydanoz ve dereotu ilave edebilirsiniz. Harcı kontrol edin, çok sert ise biraz su ekleyip karıştırarak yumuşatın. Yaprakları sarabileceğiniz en küçük şekilde kesin. 1 adet asma yaprağını düz bir zemine yayın. Ortasına harçtan 1 tatlı kaşığı yerleştirin. Sigara böreği gibi sarıp, elinizle hafifçe bastırın. Küçük boy bir tencerenin altına yaprak saplarını dizin (ekşisi lezzet verir). Sardığınız yaprakları gelişigüzel tencereye yerleştirin. Üzerine bir tabak kapatıp, yaprakların üzerine geçecek kadar su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, önce harlı ateşte daha sonra kısık ateşte, koyduğunuz su yarıya inene kadar pişirin.