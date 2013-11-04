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Sofra / Et Yemekleri / Dut Pekmezli Kuzu Pirzola

Dut Pekmezli Kuzu Pirzola

Dut Pekmezli Kuzu Pirzola
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet kuzu pirzola

2 çorba kaşığı dut pekmezi

1 su bardağı aşurelik buğday

1 adet orta boy soğan

2 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş

eski kaşar peyniri

1 çorba kaşığı kıyılmış

ceviz

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıvıyağ

Buğday üzeri için:

1 çay bardağı yeşil mercimek

Yarım demet maydanoz

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

Patlıcan salatası için:

4 adet kemer patlıcan

1 adet limon,

3 diş sarmısak

8 dal taze soğan

6 dal maydanoz

1 çorba kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Buğdayı geceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, soğan ve et suyu ile birlikte haşlayın. Suyunu çektiğinde, süt, kaşar peyniri, ceviz, 1 çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin.Küçük yuvarlak çemberlerin içine yerleştirin. Servis tabağına çıkarın. Üzeri için mercimeği haşlayıp, suyunu süzün. Kıyılmış maydanoz, biber ve küp doğranmış domates ekleyip harmanlayın. Karışımı buğdayın üzerine koyun. Patlıcan salatası için, patlıcanları közleyip kabuklarını temizleyin. Kuşbaşı doğrayıp, limon suyu, kıyılmış sarımsak, taze soğan, maydanoz ve sıvı yağ ekleyip karıştırın. Servis tabağına Pirzolaları geniş bir kaba alıp, dut pekmezi, kalan 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber ve sıvı yağ ile marine edin. Izgarada önlü arkalı pişirip servis yapın.
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