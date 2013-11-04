Dut Pekmezli Kuzu Pirzola

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğdayı geceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, soğan ve et suyu ile birlikte haşlayın. Suyunu çektiğinde, süt, kaşar peyniri, ceviz, 1 çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin.Küçük yuvarlak çemberlerin içine yerleştirin. Servis tabağına çıkarın. Üzeri için mercimeği haşlayıp, suyunu süzün. Kıyılmış maydanoz, biber ve küp doğranmış domates ekleyip harmanlayın. Karışımı buğdayın üzerine koyun. Patlıcan salatası için, patlıcanları közleyip kabuklarını temizleyin. Kuşbaşı doğrayıp, limon suyu, kıyılmış sarımsak, taze soğan, maydanoz ve sıvı yağ ekleyip karıştırın. Servis tabağına Pirzolaları geniş bir kaba alıp, dut pekmezi, kalan 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber ve sıvı yağ ile marine edin. Izgarada önlü arkalı pişirip servis yapın.