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Ekmek Aşı

Ekmek Aşı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim tam buğday ekmeği

2 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

400 gram kıyma

1.5 çorba kaşığı salça

2 adet domates

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber, tuz



SERVİS İÇİN:

5-6 dal maydanoz ve biber

YAPILIŞI

Ekmekleri küp doğrayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartın. Soğanı küp doğrayıp, sıvı yağ tereyağı karışımında soteleyin. Kıyma ekleyip sotelemeye devam edin. Salça ilave edip karıştırın. Rendelenmiş domates ekleyip 5 dakika pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp kekik, karabiber ve tuz ilave edin ve karıştırın. Ekmekleri servis tabağına yerleştirin. Üzerine kıymalı karışımı gezdirin. Kıyılmış maydanoz ve biberle süsleyip servis yapın.
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