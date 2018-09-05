Sofra Tarifi

4 dilim tam buğday ekmeği 2 adet orta boy soğan 2 çorba kaşığı sıvı yağ 1 çorba kaşığı tereyağı 400 gram kıyma 1.5 çorba kaşığı salça 2 adet domates 1 tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı karabiber, tuz SERVİS İÇİN: 5-6 dal maydanoz ve biber

YAPILIŞI

Ekmekleri küp doğrayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartın. Soğanı küp doğrayıp, sıvı yağ tereyağı karışımında soteleyin. Kıyma ekleyip sotelemeye devam edin. Salça ilave edip karıştırın. Rendelenmiş domates ekleyip 5 dakika pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp kekik, karabiber ve tuz ilave edin ve karıştırın. Ekmekleri servis tabağına yerleştirin. Üzerine kıymalı karışımı gezdirin. Kıyılmış maydanoz ve biberle süsleyip servis yapın.