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Sofra / Et Yemekleri / Ekşili Taraklık

Ekşili Taraklık

Ekşili Taraklık
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet pirzola (kuzu taraklık)

1 çorba kaşığı margarin

8 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

1 adet taze ayva

1 adet domates

2 çorba kaşığı acı biber salçası

2 adet yeşil biber

1 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı vişne suyu

Tuz

karabiber

pul biber

YAPILIŞI

Kalem pirzolaları önce tavada yağla çok az pişirin. Daha sonra soğan ve sarımsakla kavurun. Salça ilave edip, kavurun. Küçük doğranmış biber ve domatesi katın. 3 su bardağı su ekleyerek kaynamaya bırakın. Ayvayı 4'e bölün, çekirdek yatağını çıkarıp, tavaya ekleyin. Bu arada ayrı bir kapta nar ekşisi, vişne suyu ve baharatları karıştırın. Yemeğin üzerine ekleyip, birkaç dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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