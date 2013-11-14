Ekşili Taraklık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalem pirzolaları önce tavada yağla çok az pişirin. Daha sonra soğan ve sarımsakla kavurun. Salça ilave edip, kavurun. Küçük doğranmış biber ve domatesi katın. 3 su bardağı su ekleyerek kaynamaya bırakın. Ayvayı 4'e bölün, çekirdek yatağını çıkarıp, tavaya ekleyin. Bu arada ayrı bir kapta nar ekşisi, vişne suyu ve baharatları karıştırın. Yemeğin üzerine ekleyip, birkaç dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.