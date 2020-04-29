DETAYLI ARA
Sofra Et Yemekleri Enginar çanağında kuzu eti

Enginar çanağında kuzu eti

Enginar çanağında kuzu eti
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet konserve çanak enginar



Bir tutam toz safran



500 gram parça kuzu eti



Yeteri kadar su



1 tatlı kaşığı toz şeker



2 yemek kaşığı tereyağı



20 adet arpacık soğan, tuz



TERBİYE İÇİN:



1 adet yumurtanın sarısı



1 çay kaşığı un



1 çay bardağı enginarı pişirme suyu



SÜSLEMEK İÇİN:



Dereotu


YAPILIŞI

Safranı 1 su bardağı suyun içinde 15 dakika bekletin. Toz şeker ve tuzla birlikte bir tencereye alıp kaynatın. Su kaynadıktan sonra enginarları ve 1 yemek kaşığı tereyağını katın. Kısık ateşte 5 dakika pişirip tencereyi ocaktan alın.

Eti ayrı bir tencereye alın ve kalan 1 yemek kaşığı tereyağı ile arpacık soğanı ekleyin. Çok ağır ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Enginarların çukur olan kısımlarına eti paylaştırıp tencereye dizin. Bu şekilde 5 dakika pişirin. Terbiye için, yumurta sarısı, un ve enginar suyunu bir kapta çırpın. Etin üzerine gezdirin ve 5 dakika daha pişirin. Üzerine kıyılmış dereotu serpip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Konserve enginar kullandığınız tariflerde terbiyesine limon suyu eklemenize gerek yok. Tazesini kullanıyorsanız terbiyesine limon suyu ekleyebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zülbiye
Zülbiye
Kaymaklı incir kavurması
Kaymaklı incir kavurması
Köfteli soğanlı güveç
Köfteli soğanlı güveç
Fırında taze patatesli pirzola
Fırında taze patatesli pirzola
Erişteli çanak köfteler tarifi
Erişteli çanak köfteler tarifi
Köfte kebabı
Köfte kebabı
Etli siyez bulguru
Etli siyez bulguru
Hellimli steak köfte
Hellimli steak köfte

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA