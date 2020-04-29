Enginar çanağında kuzu eti

Safranı 1 su bardağı suyun içinde 15 dakika bekletin. Toz şeker ve tuzla birlikte bir tencereye alıp kaynatın. Su kaynadıktan sonra enginarları ve 1 yemek kaşığı tereyağını katın. Kısık ateşte 5 dakika pişirip tencereyi ocaktan alın.

Eti ayrı bir tencereye alın ve kalan 1 yemek kaşığı tereyağı ile arpacık soğanı ekleyin. Çok ağır ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Enginarların çukur olan kısımlarına eti paylaştırıp tencereye dizin. Bu şekilde 5 dakika pişirin. Terbiye için, yumurta sarısı, un ve enginar suyunu bir kapta çırpın. Etin üzerine gezdirin ve 5 dakika daha pişirin. Üzerine kıyılmış dereotu serpip sıcak olarak servis yapın.