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Enginar Üzerinde Et Sote

Enginar Üzerinde Et Sote
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

600 gram kuşbaşı kuzu eti

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı limon suyu

2 adet soğan

1 çorba kaşağı tepeleme tereyağı

2 adet domates

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı silme salça

1 diş sarımsak

tuz

karabiber

YAPILIŞI

Enginarları bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, limon suyu, tuz ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. 1 adet soğanı dörde bölüp üzerine ekleyin. 20-25 dakika haşlayıp sudan alın. Eti bir tavaya alıp, suyunu salıp tekrar çekene dek sote edin. Üzerine tereyağı ve 1 adet piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. 5 dakika sote ettikten sonra üzerine kabukları soyulup, küp doğranmış domates, ince kıyılmış sivri biber, salça ve iri kıyılmış sarmısağı ekleyin. 15 dakika karıştırarak sote edin. Üzerini geçecek kadar sıcak su katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 30-35 dakika pişirin. Enginarları servis tabağına alın. Üzerine sote ettiğiniz eti paylaştırarak servis yapın.
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