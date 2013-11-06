Enginar Üzerinde Et Sote

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, limon suyu, tuz ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. 1 adet soğanı dörde bölüp üzerine ekleyin. 20-25 dakika haşlayıp sudan alın. Eti bir tavaya alıp, suyunu salıp tekrar çekene dek sote edin. Üzerine tereyağı ve 1 adet piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. 5 dakika sote ettikten sonra üzerine kabukları soyulup, küp doğranmış domates, ince kıyılmış sivri biber, salça ve iri kıyılmış sarmısağı ekleyin. 15 dakika karıştırarak sote edin. Üzerini geçecek kadar sıcak su katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 30-35 dakika pişirin. Enginarları servis tabağına alın. Üzerine sote ettiğiniz eti paylaştırarak servis yapın.