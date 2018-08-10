Enginarlı Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları yayvan bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su, zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Kapağını açıp, suyunu çekene dek pişirin. Sudan alıp dilimleyin.Tereyağını ayrı bir tencereye alıp, ince kıydığınız taze soğanı şöyle bir çevirin. Üzerine 1 su bardağı ılık su koyup kısık ateşte yarı yarıya yumuşayana dek pişirin. Üzerine krema, yoğurt ve tuz koyup karıştırın. Enginarı ilave edin ve 1 dakika yüksek ateşte pişirip ocaktan alın. Köfte için ekmeklerin kenarını alın ve sütle ıslatıp iyice sıkın. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine ekmek, sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yassı köfteler yapın. Köftelerin her iki yüzünü de hafifçe unlayın. Kızartmak için tereyağı ve zeytinyağını bir tavaya alıp, köfteleri önlü arkalı kızartın. Pişirdiğiniz enginarları suyu ile birlikte aynı tavaya alın. Köftelerle birlikte birkaç dakika pişirip servis yapın.