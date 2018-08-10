Enginarlı Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları bir tencereye alıp üzerine, su, limon suyu, kesme şeker, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz koyup kapağını kapatın. Orta ateşte yumuşayana dek pişirin. Daha sonra her birini 6 parçaya bölün. Hamur için un, küp doğranmış tereyağı ve tuzu geniş bir kaba alın. Parmaklarınızın ucu ile kum gibi olana dek ufalayın. Krema ve soğuk suyu da ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 24 cm'lik bir tart kalıbını veya tepsiyi yağlayın. Daha sonra hamuru unlanmış zeminde kalıbınızdan biraz daha büyük olacak şekilde açın. Hamuru kalıbın yanlarını da kaplayacak şekilde içine yerleştirin. Kabarmasını önlemek için tabanına çatalla delikler açın. İçine nohut yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından çıkarıp nohutları alın. Sebzeleri temizleyin. Soğanı halka, diğer sebzeleri iri küpler halinde doğrayın. Kalan zeytinyağını geniş bir tavaya alıp, soğan ve kıyılmış sarımsağı renkleri dönene dek soteleyin. Üzerine patates ekleyip 4-5 dakika karıştırarak soteleyin. Biberleri katıp 3 dakika daha soteleyin. Enginar, kabak ve kapariyi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeler yumuşayana dek soteleyin. Kıyılmış dereotu, maydanoz, kekik ve biberiye ekleyin. Sosu hazırlamak için zeytinyağı, hardal, kıyılmış sarımsak, maydanoz ve dereotunu blenderden geçirin. Tart kalıbının tüm tabanına sosu yayın. Üzerine sotelenmiş sebzeleri ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Biberiye ile süsleyerek servis yapın.