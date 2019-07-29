Erik Tavası Tarifi

Eti salça, pulbiber, karabiber ve tuzla marine edin. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Sarmısakları temizleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp bir fırın kabına aktarın. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ve sıvıyağ ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında et yumuşayana dek (gerekirse sıcak su ilave ederek) pişirin. Et yumuşayınca erikleri ilave edin ve yeniden fırına verin. Erikler yumuşayana dek pişirip servis yapın.