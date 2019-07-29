DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Erik Tavası Tarifi

Erik Tavası Tarifi

Kimilerinin tuzlayarak yemeği sevdiği, düşük kalori değeriyle de diyet listelerinin vazgeçilmez meyvelerinden olan eriği hiç böyle denediniz mi? İşte lezzetine doyamayacağınız erik tavası tarifi.Yeşil güzellik yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden erik yaz sofralarınızı şenlendirecek.
Erik Tavası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram orta yağlı kuşbaşı kuzu eti



500 gram yeşil erik



2 adet sarmısak



1 çorba kaşığı salça



1 çay bardağı sıvıyağ



4-5 adet domates



Tuz, karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Eti salça, pulbiber, karabiber ve tuzla marine edin. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Sarmısakları temizleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp bir fırın kabına aktarın. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ve sıvıyağ ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında et yumuşayana dek (gerekirse sıcak su ilave ederek) pişirin. Et yumuşayınca erikleri ilave edin ve yeniden fırına verin. Erikler yumuşayana dek pişirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı
Etli Bostan Patlıcanı
Zerdeçal Soslu Köfte
Zerdeçal Soslu Köfte
Mantarlı Köfte
Mantarlı Köfte

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN