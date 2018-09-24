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Erikli İncik

Erikli İncik
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet incik

250 gram arpacık soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

10-15 adet kurutulmuş çekirdeksiz siyah erik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

YAPILIŞI

İncikleri tencereye alıp, üzerilerini geçecek kadar sıcak su ilave edin ve köpüğü çıkana dek pişirin. Suyunu süzüp yeniden inciklerin üzerilerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, incikler yumuşayana dek pişmeye bırakın. Suyunu kenara ayırıp, incikleri orta boy bir fırın tepsisine yerleştirin.Arpacık soğanları temizleyin ve tereyağında soteleyin. Erikleri ilave edip sotelemeye devam edin. İnciklerin haşlama suyundan 1.5 su bardağı alıp, arpacık soğanlı karışıma ilave edin ve 5 dakika pişirin. Daha sonra inciklerin üzerilerine gezdirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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