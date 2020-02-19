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Sofra / Et Yemekleri / Erişteli çanak köfteler tarifi

Erişteli çanak köfteler tarifi

Türk mutfağının iki vazgeçilmezinin buluşması olan bu tarifi muhakkak denemelisiniz. Sofralarımızın yıllardır baş tacı olan köfte erişteyle birleşince daha doyurucu ve daha lezzetli olmuş. İşte tarifi...
Erişteli çanak köfteler tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çanak köfteler için:



500 gram kıyma



1 adet soğan



1 dilim bayat ekmek içi



1 adet yumurta sarısı



10-12 dal kıyılmış maydanoz



1 çay kaşığı biber salçası



1 tatlı kaşığı silme kişniş



1 çorba kaşığı tereyağı



Tuz, karabiber



Çanakların içine:



1 çay bardağı erişte



1 çorba kaşığı kuşüzümü



1 çorba kaşığı dolmalık fıstık



1 çorba kaşığı tereyağı



1 çay bardağı rendelenmiş



Kaşar peyniri



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Öncelikle köfte için tereyağı hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın ve yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve çanak şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve içlerine fındık büyüklüğünde tereyağı koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. İçleri için erişteyi haşlayın ve süzün. Dolmalık fıstığı tereyağında rengi pembeleşene kadar kavurun. Kuşüzümü ile haşlanmış erişteyi katın ve 1-2 dakika daha çevirin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, tuz karabiberi ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı köfte çanaklarının içine pay edin ve sıcak fırında 2-3 dakika daha tutup çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.

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