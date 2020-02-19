Erişteli çanak köfteler tarifi

Öncelikle köfte için tereyağı hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın ve yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve çanak şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve içlerine fındık büyüklüğünde tereyağı koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. İçleri için erişteyi haşlayın ve süzün. Dolmalık fıstığı tereyağında rengi pembeleşene kadar kavurun. Kuşüzümü ile haşlanmış erişteyi katın ve 1-2 dakika daha çevirin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, tuz karabiberi ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı köfte çanaklarının içine pay edin ve sıcak fırında 2-3 dakika daha tutup çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.