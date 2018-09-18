Etli Biber Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzemenin tümünü iyice karıştırıp kenara alın. Biberlerin üzerilerinden kapak kesip, kapakları sonra kullanmak üzere ayırın. Harcı biberlerin içlerine çok sıkı olmayacak şekilde doldurun ve tencereye dik şekilde yan yana yerleştirin. Üzerlerine kapaklarını koyun. Ayrı bir yerde salça, sıvı yağ ve sıcak suyu çırpıp tencereye ilave edin ve kapağını kapatıp, kaynadıktan sonra kısık ateşte 25 dakika pişirin. Pişirme sırasında ara sıra suyunu kontrol edin. Sıcak olarak servis yapın.