Etli Biber Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet orta boy dolmalık biber
1 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1.5 su bardağı sıcak su
İÇ MALZEME İÇİN:
1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç
300 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı salça
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1/2 çay kaşığı karabiber, tuz
YAPILIŞI
İç malzemenin tümünü iyice karıştırıp kenara alın. Biberlerin üzerilerinden kapak kesip, kapakları sonra kullanmak üzere ayırın. Harcı biberlerin içlerine çok sıkı olmayacak şekilde doldurun ve tencereye dik şekilde yan yana yerleştirin. Üzerlerine kapaklarını koyun. Ayrı bir yerde salça, sıvı yağ ve sıcak suyu çırpıp tencereye ilave edin ve kapağını kapatıp, kaynadıktan sonra kısık ateşte 25 dakika pişirin. Pişirme sırasında ara sıra suyunu kontrol edin. Sıcak olarak servis yapın.