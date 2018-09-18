DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Etli Biber Dolması

Etli Biber Dolması

Etli Biber Dolması
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet orta boy dolmalık biber

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1.5 su bardağı sıcak su



İÇ MALZEME İÇİN:

1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı salça

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı karabiber, tuz

YAPILIŞI

İç malzemenin tümünü iyice karıştırıp kenara alın. Biberlerin üzerilerinden kapak kesip, kapakları sonra kullanmak üzere ayırın. Harcı biberlerin içlerine çok sıkı olmayacak şekilde doldurun ve tencereye dik şekilde yan yana yerleştirin. Üzerlerine kapaklarını koyun. Ayrı bir yerde salça, sıvı yağ ve sıcak suyu çırpıp tencereye ilave edin ve kapağını kapatıp, kaynadıktan sonra kısık ateşte 25 dakika pişirin. Pişirme sırasında ara sıra suyunu kontrol edin. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Rozbif
Rozbif
Nohut Filizli Et
Nohut Filizli Et
Taze Sarımsaklı Patatesli Kuzu Eti
Taze Sarımsaklı Patatesli Kuzu Eti
Labneli Mantar Dolgulu Köfte
Labneli Mantar Dolgulu Köfte
Hamurda Kuzu Tranç
Hamurda Kuzu Tranç
Güveçte Kuzu İncik
Güveçte Kuzu İncik
Çilek Soslu Kuzu Kol
Çilek Soslu Kuzu Kol
Biberiyeli Kuzu Sarma
Biberiyeli Kuzu Sarma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN