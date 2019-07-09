DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Etli Bostan Patlıcanı Tarifi

Etli Bostan Patlıcanı Tarifi

Basit tarifi ile zamandan tasarruf etmenize olanak tanıyacak olan etli bostan patlıcanı kebabı nasıl yapılır? İşte tarifi...
Etli Bostan Patlıcanı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet küçük boy bostan patlıcanı



500 gram kuşbaşı kuzu eti



3 çorba kaşığı tereyağı



2 adet domates



1'er adet kırmızı ve sarı biber



1 adet dolmalık biber



1 adet soğan



10 adet kiraz domates



1 su bardağı zeytinyağı



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Patlıcanların sap kısımlarını koparmadan alacalı soyun. Üzerlerinden 1 parmak kesip içini oyun. Hem içlerini hem dışını tuzlayıp 15 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp kurulayın. Zeytinyağında kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tereyağını bir tavaya alıp, irice doğranmış soğanı ekleyin ve hafifçe kavurun. Eti katıp, suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine önce rendelenmiş domatesi, sonra iri küp doğranmış biberleri, tuz ve karabiberi ekleyin. 5 dakika kavurup ikiye bölünmüş kiraz domates, 1 çay bardağı sıcak su, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Hazırladığınız harcı patlıcanların içine paylaştırın ve yayvan bir tencereye alın. Tencereye 1 su bardağı sıcak su ekleyip kısık ateşte 30 dakika pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Zerdeçal Soslu Köfte Tarifi
Zerdeçal Soslu Köfte Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN