Etli Bostan Patlıcanı Tarifi

Patlıcanların sap kısımlarını koparmadan alacalı soyun. Üzerlerinden 1 parmak kesip içini oyun. Hem içlerini hem dışını tuzlayıp 15 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp kurulayın. Zeytinyağında kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tereyağını bir tavaya alıp, irice doğranmış soğanı ekleyin ve hafifçe kavurun. Eti katıp, suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine önce rendelenmiş domatesi, sonra iri küp doğranmış biberleri, tuz ve karabiberi ekleyin. 5 dakika kavurup ikiye bölünmüş kiraz domates, 1 çay bardağı sıcak su, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Hazırladığınız harcı patlıcanların içine paylaştırın ve yayvan bir tencereye alın. Tencereye 1 su bardağı sıcak su ekleyip kısık ateşte 30 dakika pişirin.