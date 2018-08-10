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Etli Enginar

Etli Enginar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

400 gram kuşbaşı kuzu eti

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan, 1 çorba kaşığı salça

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yeteri kadar su

6 adet kiraz domates

2 dal maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber


YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı ve zeytinyağı ilave edin. Kıyılmış soğan katıp rengi dönene dek kavurun. Salçaları, tuz, karabiber ve pul biberi katın. Birkaç dakika soteleyip 2 su bardağı suyu tencereye katın. Kapağı kapalı olarak et yumuşayana dek pişirin. Enginarları yayvan bir tencereye alın. Üzerlerine etli karışımı paylaştırın. Enginarların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana dek pişirin. Kiraz domates ve maydanozla süsleyerek servis yapın.
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