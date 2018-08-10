Etli Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı ve zeytinyağı ilave edin. Kıyılmış soğan katıp rengi dönene dek kavurun. Salçaları, tuz, karabiber ve pul biberi katın. Birkaç dakika soteleyip 2 su bardağı suyu tencereye katın. Kapağı kapalı olarak et yumuşayana dek pişirin. Enginarları yayvan bir tencereye alın. Üzerlerine etli karışımı paylaştırın. Enginarların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana dek pişirin. Kiraz domates ve maydanozla süsleyerek servis yapın.