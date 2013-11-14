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Sofra / Et Yemekleri / Etli Firik Pilavı

Etli Firik Pilavı

Etli Firik Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuzu incik

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı firik

1 su bardağı pilavlık bulgur

6 su bardağı etsuyu

1 su bardağı haşlanmış nohut

YAPILIŞI

Kuzu inciği 1 adet soğanla birlikte haşlayın. 1 çorba kaşığı tereyağını ayrı bir tencerede eritip, iyice ayıklanıp yıkanmış firiği ve pilavlık bulguru katın. Et suyu (6 su bardağı) ve tuz ilavesiyle suyunu çekene
kadar pişirin. Daha sonra haşlanmış nohudu tencereye ilave edip, karıştırın. Pilavı servis tabağına yayıp, üzerine haşlanmış incikleri döşeyerek servis yapın.
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