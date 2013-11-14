Etli Firik Pilavı

kadar pişirin. Daha sonra haşlanmış nohudu tencereye ilave edip, karıştırın. Pilavı servis tabağına yayıp, üzerine haşlanmış incikleri döşeyerek servis yapın.

Kuzu inciği 1 adet soğanla birlikte haşlayın. 1 çorba kaşığı tereyağını ayrı bir tencerede eritip, iyice ayıklanıp yıkanmış firiği ve pilavlık bulguru katın. Et suyu (6 su bardağı) ve tuz ilavesiyle suyunu çekene