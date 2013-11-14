Etli Firik Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kuzu incik
1 adet soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı firik
1 su bardağı pilavlık bulgur
6 su bardağı etsuyu
1 su bardağı haşlanmış nohut
YAPILIŞI
Kuzu inciği 1 adet soğanla birlikte haşlayın. 1 çorba kaşığı tereyağını ayrı bir tencerede eritip, iyice ayıklanıp yıkanmış firiği ve pilavlık bulguru katın. Et suyu (6 su bardağı) ve tuz ilavesiyle suyunu çekene
kadar pişirin. Daha sonra haşlanmış nohudu tencereye ilave edip, karıştırın. Pilavı servis tabağına yayıp, üzerine haşlanmış incikleri döşeyerek servis yapın.