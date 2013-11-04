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Etli Lahana Turşusu Yemeği

Etli Lahana Turşusu Yemeği
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram lahana turşusu

Yarım kg kuşbaşı kuzu eti

Yeteri kadar su

3 çorba kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı bulgur

1 çorba kaşığı tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

YAPILIŞI

Lahana turşusunu irice doğrayıp sudan geçirin. Fazla tuzunu almak için geniş bir kaba alıp üzerine su ilave edin. Birkaç kere suyunu değiştirerek 2 saat suda ekletin. Süzüp kenara alın.Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin ve suyunu çekene dek pişirin. Tereyağını tencereye ilave edin. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı katın. Soğanın rengi dönünce, lahana turşusunu tencereye alın. 10 dakika karıştırarak kavurun ve salçaları ilave edin. Bir-iki çevirip üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 15 dakika pişirip bulguru katın. Suyu azalırsa ilave ederek et tamamen yumuşayana dek pişirip servis yapın.
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