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Etli Pazı Sarması

Etli Pazı Sarması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet pazı yaprağı

1/4 su bardağı pirinç

300 gram dana kıyma

1 adet ince kıyılmış soğan

1 adet ince doğranmış domates

1 çorba kaşığı domates salçası

1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

2 dal kıyılmış maydanoz

1 tutam kuru nane, tuz, karabiber



DOMATES SOS İÇİN:

600 gram küp doğranmış domates

100 gram yemeklik doğranmış soğan

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 dal fesleğen

2 çorba kaşığı zeytinyağ

1 tutam toz şeker

tuz, karabiber


YAPILIŞI

Pazıları yıkayıp saplarını kesin. Kaynayan suya atıp 30 saniye beklettikten sonra alın. Sudan geçirip süzün. İç malzeme için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ilave edin ve karıştırın. Pazı yaprakları büyükse ikiye bölün. 1 adet pazı yaprağını düz bir zemine serip üzerine iç harçtan koyarak sarın. Malzeme bitene dek işleme devam edin. Sarmaları bir tencereye dizin. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edin. Kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Domates sos için zeytinyağını tencereye alıp soğanı ve sarımsağı pembeleşene dek kavurun. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip ağır ateşte suyunu yarı yarıya çekene dek pişirin. Blenderden geçirip sarmaların üzerine gezdirerek servis yapın.
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