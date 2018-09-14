Etli Pazı Sarması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pazıları yıkayıp saplarını kesin. Kaynayan suya atıp 30 saniye beklettikten sonra alın. Sudan geçirip süzün. İç malzeme için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ilave edin ve karıştırın. Pazı yaprakları büyükse ikiye bölün. 1 adet pazı yaprağını düz bir zemine serip üzerine iç harçtan koyarak sarın. Malzeme bitene dek işleme devam edin. Sarmaları bir tencereye dizin. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edin. Kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Domates sos için zeytinyağını tencereye alıp soğanı ve sarımsağı pembeleşene dek kavurun. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip ağır ateşte suyunu yarı yarıya çekene dek pişirin. Blenderden geçirip sarmaların üzerine gezdirerek servis yapın.