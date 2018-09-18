Etli Polenta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İrmik topları için su ve sütü tencereye alıp kaynatın. Tuz ekleyip karıştırın. Sürekli karıştırarak irmiği ilave edin ve kısık ateşte 2-3 dakika kıvam alana dek pişirin. Ocaktan alıp üzerine kaşar peyniri ve tereyağını ilave ederek karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp sıcakken şekil verin ve kenara alın. Etli iç malzeme için zeytinyağını fırına dayanıklı bir tavaya alıp, üzerine et, kabaca doğranmış soğan, kıyılmış sarmısak, kimyon ve toz kırmızıbiber ekleyip, ara sıra karıştırarak eti kavurun. Salça ekleyip karıştırın. Su ve tozş eker ilave edip, et yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, dörde bölünmüş domates, barbunya ve kıyılmış maydanoz katıp karıştırın. Üzerine irmik toplarını yerleştirip, önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerileri pembeleşene dek pişirin.