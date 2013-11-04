Etli Şevket-i Bostan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kuşbaşı kuzu eti
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 kg şevket-i bostan
Tuz, beyaz biber
Terbiye için:
1 adet yumurta sarısı
1 adet limonun suyu
YAPILIŞI
Şevket-i bostanı ayıklayıp, yıkayıp, limonlu suda bekletin. Eti, piyazlık doğranmış soğan ve iri kıyılmış
sarımsakla düdüklü tencereye alıp kavurun. Suyunu salıp çekince, şevket-i bostanı ekleyin. Üzerine
biraz su ilave edip, tuz ve beyaz biber ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıp, 10 dakika pişirin. Terbiye
için 1 adet yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Şevket-i bostanın suyundan kaseye biraz ekleyip
karıştırın, tencereye ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp servis yapın.