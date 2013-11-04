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Etli Şevket-i Bostan

Etli Şevket-i Bostan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuşbaşı kuzu eti

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 kg şevket-i bostan

Tuz, beyaz biber

Terbiye için:

1 adet yumurta sarısı

1 adet limonun suyu

YAPILIŞI

Şevket-i bostanı ayıklayıp, yıkayıp, limonlu suda bekletin. Eti, piyazlık doğranmış soğan ve iri kıyılmış
sarımsakla düdüklü tencereye alıp kavurun. Suyunu salıp çekince, şevket-i bostanı ekleyin. Üzerine
biraz su ilave edip, tuz ve beyaz biber ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıp, 10 dakika pişirin. Terbiye
için 1 adet yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Şevket-i bostanın suyundan kaseye biraz ekleyip
karıştırın, tencereye ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp servis yapın.
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