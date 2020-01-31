Etli siyez bulguru

Eti tencereye alıp, üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve et yumuşayana dek haşlayın. Soğanı küp doğrayıp, tereyağı ile birlikte tencereye alın ve soteleyin. Küp doğranmış sivri biber ve kırmızı biber ilave edip sotelemeye devam edin. Salça ve kabukları soyulup küp doğranmış domates ekleyip karıştırın. 2 su bardağı etin haşlama suyundan ekleyin. Su, bulgur, tuz ve karabiber ilave edip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte, bulgur yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirin. Didiklenmiş etle birlikte sıcak olarak servis yapın.