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Sofra / Et Yemekleri / Etli siyez bulguru

Etli siyez bulguru

Son dönemlerde sağlıklı olması sebebiyle daha sık tüketilen siyez bulgurunun etli haline bayılacaksınız!
Etli siyez bulguru
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kemikli kuzu eti



2 su bardağı siyez bulguru



1 adet soğan



2 çorba kaşığı tereyağı



2 adet sivri biber



1 adet kırmızı biber



1 çorba kaşığı salça



2 adet domates



2'şer su bardağı et suyu ve su



1 çay kaşığı karabiber, tuz


YAPILIŞI

Eti tencereye alıp, üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve et yumuşayana dek haşlayın. Soğanı küp doğrayıp, tereyağı ile birlikte tencereye alın ve soteleyin. Küp doğranmış sivri biber ve kırmızı biber ilave edip sotelemeye devam edin. Salça ve kabukları soyulup küp doğranmış domates ekleyip karıştırın. 2 su bardağı etin haşlama suyundan ekleyin. Su, bulgur, tuz ve karabiber ilave edip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte, bulgur yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirin. Didiklenmiş etle birlikte sıcak olarak servis yapın.

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