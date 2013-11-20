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Etsiz Patlıcanlı Köfte

Etsiz Patlıcanlı Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz



Köfte için:

3 su bardağı ince bulgur

Yeteri kadar su

1 adet yumurta akı

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Köfte için bulguru geniş bir kaba alın. Azar azar ılık su ekleyip, karıştırın. Yumurta akı ilave edip, yumuşak olmayan bir hamur elde edin. Kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Hamurdan küçük parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Patlıcanları alacalı soyup, küp doğrayın. Acısının çıkması için 10 dakika suda dinlendirin. Suyunu süzdürüp, iyice kurulayın. Bol sıvı yağda kızartıp kenara alın. Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğan ekleyip, pembeleşene dek kavurun. Domates ve biber salçası ilave edip karıştırın. Üzerine 7-8 su bardağı soğuk su ekleyin. Kaynayınca köfteyi ilave edin. 15 dakika sonra patlıcanı, ardından karabiber, pul biber, nane ve tuzunu ekleyip karıştırın. 5 dakika daha pişirip, ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip sıcak servis yapın.
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