Etsiz Patlıcanlı Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için bulguru geniş bir kaba alın. Azar azar ılık su ekleyip, karıştırın. Yumurta akı ilave edip, yumuşak olmayan bir hamur elde edin. Kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Hamurdan küçük parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Patlıcanları alacalı soyup, küp doğrayın. Acısının çıkması için 10 dakika suda dinlendirin. Suyunu süzdürüp, iyice kurulayın. Bol sıvı yağda kızartıp kenara alın. Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğan ekleyip, pembeleşene dek kavurun. Domates ve biber salçası ilave edip karıştırın. Üzerine 7-8 su bardağı soğuk su ekleyin. Kaynayınca köfteyi ilave edin. 15 dakika sonra patlıcanı, ardından karabiber, pul biber, nane ve tuzunu ekleyip karıştırın. 5 dakika daha pişirip, ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip sıcak servis yapın.