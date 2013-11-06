eşliğinde servis yapın.

1 Piyazlık doğranmış soğan, sıvı yağ, tuz ve karabiberi karıştırın. Eti hazırladığınız bu marinata koyup, 1 gece buzdolabında bekletin. Izgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Daha sonra parmak şeklinde doğrayın. Patatesleri temizleyip jülyen doğrayın ve nişastasını almak için suya koyun. Yarım saat ara ile 3-4 kez suyunu değiştirin. Süzüp kuruladıktan sonra kızartın. 2 Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup, bir kaşıkla ezin. 1 çorba kaşığı tereyağını tencereye alıp, üzerine patlıcan, tuz ve karabiber ekleyin. 5 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, 2 çorba kaşığı süzme yoğurt ekleyin ve kenara alın. 3 Domates sos için 3 adet domatesin kabukların soyun ve küp doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alın. Üzerine domates, tuz ve karabiber ekleyip, birlikte sote edin. Kalan yoğurdun üzerine hafif akışkan bir kıvam elde edecek kadar su, tuz ve karabiber ekleyerek çırpın. 4 Sivri biberleri ikiye, domatesleri dörde bölün. Üzerlerine zeytinyağı ve tuz ekleyip, fırında pişirin. 5 Izgara yapıp, dilimlediğiniz eti bir tavaya alın. Üzerine 1 çorba kaşığı tereyağı ve pul biber ekleyip, hafifçe soteleyin. 6 Servis tabağına patlıcanı koyup, üzerine eti yerleştirin. Domates sos ve çırpılmış yoğurdu üzerine gezdirin. Patates kızartması ve fırınlanmış sebze