DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi

Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi

Kendimize ve sevdiklerimize pek güzel bir ziyafet sofrası kurabilir. Et, tereyağı ve sosun hafifletici güzelliği yoğurt sayesinde ziyafet sonrası midemizi sakinleştirme problemini ilk saniyede çözebiliriz. Peki ev usulü yoğurtlu kebap nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için:



400 gram köftelik kıyma



1 adet küçük boy soğan, tuz, karabiber



Kızartmak için:



1 çorba kaşığı sıvıyağ



Domates sos için:



2 adet domates



1 diş dövülmüş sarmısak



1 çorba kaşığı zeytinyağı



Servis için:



1 adet pide



Bir buçuk su bardağı yoğurt


YAPILIŞI

Köfte için bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Hazırladığınız köfteleri tavaya aldığınız sıvıyağda kızartın. Domates sos için kabukları soyulmuş domatesleri rendeleyin ve tavaya alın. Sarmısak ve zeytinyağı ilave edip, kısık ateşte 2 dakika kaynatın. Servis için küp şeklinde doğradığınız pideyi tavada hafifçe kızartın ve servis tabağına dizin. Üzerine kızarmış köfteleri koyun ve çırpılmış yoğurt ile domates sosu gezdirin
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı Tarifi
Zerdeçal Soslu Köfte Tarifi
Zerdeçal Soslu Köfte Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN