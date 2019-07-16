Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Hazırladığınız köfteleri tavaya aldığınız sıvıyağda kızartın. Domates sos için kabukları soyulmuş domatesleri rendeleyin ve tavaya alın. Sarmısak ve zeytinyağı ilave edip, kısık ateşte 2 dakika kaynatın. Servis için küp şeklinde doğradığınız pideyi tavada hafifçe kızartın ve servis tabağına dizin. Üzerine kızarmış köfteleri koyun ve çırpılmış yoğurt ile domates sosu gezdirin