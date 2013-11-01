Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı Meksika fasulyesi
3 adet soğan
3 diş sarımsak
1 çorba kaşığı domates salçası
200 gram kuşbaşı doğranmış et
2 adet defne yaprağı
1 adet acı kırmızı biber
1 adet sivri biber
250 gram sucuk
250 gram sosis
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
Fasulyeyi akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Yeniden üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Yapışmaz yüzeyli tavada küp doğranmış soğan ve bütün sarımsakları soteleyin. Salça ekleyip sotelemeye devam edin. Ayrı bir yerde eti suyunu bırakıp yeniden çeken dek soteleyin. Et yumuşayınca, üzerine soğanlı karışımı ilave edin. Haşlanmış
Meksika fasulyesi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Defne yaprağı, halka doğranmış kırmızı biber, sivri biber, doğranmış sucuk ve sosis ilave edip sotelemeye devam edin. Fasulye suyu, zeytinyağı ve limon
kabuğu ekleyip pişmeye bırakın. Güveç kaplarına alıp, sıcak olarak servis yapın.