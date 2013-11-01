Meksika fasulyesi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Defne yaprağı, halka doğranmış kırmızı biber, sivri biber, doğranmış sucuk ve sosis ilave edip sotelemeye devam edin. Fasulye suyu, zeytinyağı ve limon

kabuğu ekleyip pişmeye bırakın. Güveç kaplarına alıp, sıcak olarak servis yapın.

Fasulyeyi akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Yeniden üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Yapışmaz yüzeyli tavada küp doğranmış soğan ve bütün sarımsakları soteleyin. Salça ekleyip sotelemeye devam edin. Ayrı bir yerde eti suyunu bırakıp yeniden çeken dek soteleyin. Et yumuşayınca, üzerine soğanlı karışımı ilave edin. Haşlanmış