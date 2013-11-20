DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Fillet Mignon Madagascar Biberli

Fillet Mignon Madagascar Biberli

Fillet Mignon Madagascar Biberli
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Etin marinesi için:

200 gram bonfile

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı biberiye

2 tutam taze kekik

1 tutam adaçayı



Sos için:

5-6 adet arpacık soğanı

3-4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet yeşil Madagaskar biberi

100 ml krema

1 tatlı kaşığı hardal

1 tablet tavuk bulyon

Tuz

Tane karabiber



Patates püresi için:

200 gram patates

2 çorba kaşığı krema

Yarım su bardağı süt

2 çorba kaşığı tereyağı

30 gram rokfor peyniri

25 gram frenk soğanı

YAPILIŞI

Bonfileyi iki parçaya ayırın. Derin bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, kekik, biberiye ve ada çayını ekleyip 1 gün marine edin. Diğer tarafta sos için arpacık soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp ısıtın. Sarımsak ve soğanları sıvı yağda marine edin. Yeşil biberi ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. Sırasıyla krema, hardal ve tavuk bulyonu ekleyip kıvamlanmasını sağlayın. Tuz ve tane karabiber ekleyip tencereyi ocaktan alın. Garnitür için patateslerin kabuklarını soyarak 2-3 parçaya bölün ve orta ateşte pişirin. Suyunu süzerek aynı tencereye alın. Kısık ateşte 5 dakika kadar patateslerin suyunun buharlaşmasını sağlayın. Patatesler sıcakken bir çatalla ezerek püre haline getirin. Krema, süt ve tereyağını bir tencereye alıp karıştırdıktan sonra içine rokfor peynirini ekleyin. İyice karıştırarak patatese ekleyin. Doğranmış frenk soğanı ve tuz, biber ile tatlandırın. Etleri ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Püre ve sosla birlikte servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Bozbaş
Kuzu Etli Bozbaş
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Güveç
Zeytinli Güveç
Hurmalı Kuzu Eti
Hurmalı Kuzu Eti
Yenidünya Kebabı
Yenidünya Kebabı
Soğanlı Yahni
Soğanlı Yahni

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN