Fillet Mignon Madagascar Biberli

Bonfileyi iki parçaya ayırın. Derin bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, kekik, biberiye ve ada çayını ekleyip 1 gün marine edin. Diğer tarafta sos için arpacık soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp ısıtın. Sarımsak ve soğanları sıvı yağda marine edin. Yeşil biberi ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. Sırasıyla krema, hardal ve tavuk bulyonu ekleyip kıvamlanmasını sağlayın. Tuz ve tane karabiber ekleyip tencereyi ocaktan alın. Garnitür için patateslerin kabuklarını soyarak 2-3 parçaya bölün ve orta ateşte pişirin. Suyunu süzerek aynı tencereye alın. Kısık ateşte 5 dakika kadar patateslerin suyunun buharlaşmasını sağlayın. Patatesler sıcakken bir çatalla ezerek püre haline getirin. Krema, süt ve tereyağını bir tencereye alıp karıştırdıktan sonra içine rokfor peynirini ekleyin. İyice karıştırarak patatese ekleyin. Doğranmış frenk soğanı ve tuz, biber ile tatlandırın. Etleri ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Püre ve sosla birlikte servis yapın.