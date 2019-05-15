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Firik Üzerinde Kuzu Tandır Tarifi

Leziz ve doyurucu olan firik üzerinde kuzu tandır nasıl yapılır? İşte sofralarınızdan eksik edilmemesi gereken firik üzerinde kuzu tandır tarifi...
Firik Üzerinde Kuzu Tandır Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kuzu kol

1 adet soğan

1 baş sarmısak

1 adet havuç

2 dal taze kekik

6-7 adet tane karabiber

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz



Firik için:

2 su bardağı firik

2 adet kırmızı biber

1 adet havuç

1 adet sivri biber

4 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar su

Tuz



Servis için:

1 adet domates

1 adet sivri biber

2-3 dal taze kekik


YAPILIŞI

Kuzu kolun üzerindeki sarımsı yağları alın ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine soyulup dörde bölünmüş soğan, kabukları ile birlikte diş diş ayrılmış sarımsak, irice doğranmış havuç, kekik, tane karabiber ve tuzu ilave edip harmanlayın. Tereyağını küçük parçalar halinde üzerine serpiştirin. Önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kaplayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat pişirin. Firik için küp doğranmış kırmızı biber, havuç ve sivri biberi 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Firik ilave edip sotelemeye devam edin. Üzerini iki parmak geçecek kadar soğuk su ekleyip, kapağını kapatın. Önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, kalan tereyağını ekleyin ve tuzunu ayarlayın. Harmanlayıp 5 dakika dinlendirin. Pilavı servis tabağına alın. Kuzu kolu didikleyip pilavın üzerine yerleştirin. Közlenmiş domates, biber ve kekikle süsleyip servis yapın

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