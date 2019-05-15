Firik Üzerinde Kuzu Tandır Tarifi

Kuzu kolun üzerindeki sarımsı yağları alın ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine soyulup dörde bölünmüş soğan, kabukları ile birlikte diş diş ayrılmış sarımsak, irice doğranmış havuç, kekik, tane karabiber ve tuzu ilave edip harmanlayın. Tereyağını küçük parçalar halinde üzerine serpiştirin. Önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kaplayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat pişirin. Firik için küp doğranmış kırmızı biber, havuç ve sivri biberi 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Firik ilave edip sotelemeye devam edin. Üzerini iki parmak geçecek kadar soğuk su ekleyip, kapağını kapatın. Önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, kalan tereyağını ekleyin ve tuzunu ayarlayın. Harmanlayıp 5 dakika dinlendirin. Pilavı servis tabağına alın. Kuzu kolu didikleyip pilavın üzerine yerleştirin. Közlenmiş domates, biber ve kekikle süsleyip servis yapın