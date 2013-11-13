Fırında Anne Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg köftelik kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
3 dilim bayat ekmek
5 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
tuz
karabiber
3 adet domates
3 adet sivri biber
YAPILIŞI
Kıymayı derin bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, sarımsak, ıslatılıp ufalanmış bayat ekmek içi, kıyılmış
maydanoz, zeytinyağı, kimyon, karabiber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Harçtan yumurta iriliğinde parçalar
koparın. Avucunuzda şekil verip, bir fırın kabına dizin. Domates ve biberleri dörde bölüp köftelerin aralarına
yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Kolay patatesle sıcak servis yapın.