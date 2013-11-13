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Fırında Anne Köftesi

Fırında Anne Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg köftelik kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek

5 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

tuz

karabiber

3 adet domates

3 adet sivri biber

YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, sarımsak, ıslatılıp ufalanmış bayat ekmek içi, kıyılmış
maydanoz, zeytinyağı, kimyon, karabiber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Harçtan yumurta iriliğinde parçalar
koparın. Avucunuzda şekil verip, bir fırın kabına dizin. Domates ve biberleri dörde bölüp köftelerin aralarına
yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Kolay patatesle sıcak servis yapın.

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