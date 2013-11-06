Fırında Domatesli Köfte

1 Köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Soğan ve sarımsağı rendeleyip üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, yoğurun. Harçtan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayarak minik köfteler hazırlayın.

2 Domates ve soğanları yarım cm kalınlığında halka şeklinde doğrayın. Maydanozu irice kıyın. Bir fırın tepsisini yağlayın. Tabanına bir sıra domates yerleştirin. Daha sonra soğan ve maydanoz koyun. Üzerine köfteleri ekleyin. En üste bir sıra daha domates dizin. Köftelerin üzerine yarım çay bardağı ılık su gezdirin. Tereyağını küçük parçalar halinde tepsiye ekleyin ve üzerini yağlı kağıtla kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Tepsinin üzerindeki kağıdı alıp, 20 dakika da bu şekilde pişirip servis yapın.