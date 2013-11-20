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Fırında Ekmek Üstü Köfte

Fırında Ekmek Üstü Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 dilim köy ya da Trabzon ekmeği

2 su bardağı et suyu

Tuz

karabiber

pulbiber

Köfte için:

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 dilim bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı silme biber salçası

1 çorba kaşığı su

Tuz

karabiber

kimyon

yenibahar

Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Köfte için kıymayı geniş bir kaba alıp, üzerine rendelenmiş soğan, suya batırılıp sıkıldıktan sonra ufalanmış ekmek içi, biber salçası, su, tuz, karabiber, kimyon ve yenibahar ilave edip yoğurun. Harçtan küçük mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, oval köfteler hazırlayın. Sıvı yağda köfteleri yarı yarıya kızartıp kenara alın. Et suyunu ısıtıp, içine karabiber ve pul biber ekleyin. Ekmek dilimlerinin her iki yüzünü de et suyuna batırıp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine köfteleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ekmekler suyunu çekip, köfteler kızarana dek pişirip, servis yapın.
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