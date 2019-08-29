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Sofra / Et Yemekleri / Fırında Fıstıklı Kebap Tarifi

Fırında Fıstıklı Kebap Tarifi

Bazı kuruyemişler yemek tariflerine eklendiğinde farklı aromalarıyla yeni lezzetler oluştururlar. Fıstıklı tarifi ile evde kalabalık sofralarınızı şenlendirecek fırında fıstıklı kebap tarifi
Fırında Fıstıklı Kebap Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Pişirme: 4 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kuzu kıyma



(döş kısmından 1 kez çekilmiş)



100 gram dana kıyma (döş kısmından)



1 çay bardağı irice kıyılmış antepfıstığı



1 adet soğan, 1 diş sarmısak



3-4 çorba kaşığı sıcak su



1'er çay kaşığı tuz ve karabiber



1 tatlı kaşığı pulbiber



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Servis için: 2 adet soğan



1'er çorba kaşığı sumak ve nar ekşisi



2 adet lavaş ekmeği



Üzeri için:



1 çorba kaşığı kıyılmış antepfıstığı


YAPILIŞI

Kıymaları büyükçe bir kaba alın. Üzerine antepfıstığı, rendelenmiş soğan, rendelemiş sarmısak, su, tuz ve baharatları ilave edip iyice yoğurun. Avucunuza şişe takabileceğiniz miktarda harç alın ve şişin ucuna doğru hafif hafif sıkarak yayın. Üzerlerine zeytinyağı sürün ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Servis için soğanı piyazlık doğrayın. Sumak, nar ekşisi ve tuz ekleyip karıştırın. Servis tabağına dilimlediğiniz lavaşları koyun. Yanına soğanlı karışımı ekleyin. Üzerine fıstıklı kebabı yerleştirin. Kıyılmış antepfıstığı serperek servis yapın.

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