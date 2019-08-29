Fırında Fıstıklı Kebap Tarifi

Kıymaları büyükçe bir kaba alın. Üzerine antepfıstığı, rendelenmiş soğan, rendelemiş sarmısak, su, tuz ve baharatları ilave edip iyice yoğurun. Avucunuza şişe takabileceğiniz miktarda harç alın ve şişin ucuna doğru hafif hafif sıkarak yayın. Üzerlerine zeytinyağı sürün ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Servis için soğanı piyazlık doğrayın. Sumak, nar ekşisi ve tuz ekleyip karıştırın. Servis tabağına dilimlediğiniz lavaşları koyun. Yanına soğanlı karışımı ekleyin. Üzerine fıstıklı kebabı yerleştirin. Kıyılmış antepfıstığı serperek servis yapın.