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Sofra Et Yemekleri Fırında kavurmalı türlü

Fırında kavurmalı türlü

Fırında kavurmalı türlü
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İkişer adet kabak, patlıcan ve havuç



Yarım kg sarı, kırmızı ve sivri biber



8 adet kiraz domates



5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



300-400 gram kavurma



yarım tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın. Biberleri de irice kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın. Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin. Fırından almadan 10 dakika önce domatesleri ve irice ufalanmış kavurmayı ilave edip pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.

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