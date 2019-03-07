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Fırında Taze Patatesli Pirzola

Fırında Taze Patatesli Pirzola
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet pirzola



2'şer çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ



3-4 diş sarmısak, 1 adet soğan



2 adet köy biberi, 1 adet kırmızı biber



1 çorba kaşığı salça



2 su bardağı sıcak su



3-4 dal kekik, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvıyağı bir tavaya alıp, pirzolaları önlü arkalı kızartarak tavadan çıkarın. Taze patatesleri yıkayıp kabuklu olarak aynı tavaya alın. Üzerine sarımsak ve iri doğranmış soğan ekleyip birlikte soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Daha sonra geniş bir fırın kabına aktarın. Üzerine pirzola ve kuşbaşı doğranmış biberleri ekleyin. Salçayı sıcak suyla açıp yemeğin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler yumuşayana dek pişirin.Folyoyu alıp 5 dakika daha pişirin. Kekikle süsleyerek servis yapın.

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