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Sofra Et Yemekleri Fırında taze patatesli pirzola

Fırında taze patatesli pirzola

Pirzolaya eşlik eden patates ile ortaya çıkan enfes bir tarif...
Fırında taze patatesli pirzola
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-10 adet küçük boy taze patates



8 adet pirzola



İkişer yemek kaşığı tereyağı ve ayçiçeği yağı



3-4 diş sarımsak



1 adet soğan



2 adet köy biberi



1 adet salçalık kırmızı biber



1 yemek kaşığı salça



2 su bardağı sıcak su



3-4 dal kekik, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Tereyağı veya ayçiçeği yağını bir tavaya alıp pirzolaları önlü arkalı kızartarak tavadan çıkarın. Taze patatesleri yıkayıp kabuklu olarak aynı tavaya ekleyin. Üzerine sarımsak ve iri doğranmış soğanı ekleyip birlikte soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Daha sonra geniş bir fırın kabına aktarın. Üzerine pirzola ve kuşbaşı doğranmış biberleri ekleyin. Salçayı sıcak suyla açıp yemeğin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler yumuşayana kadar pişirin. Folyoyu alıp 5 dakika daha pişirin. Kekikle süsleyerek servis yapın.

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