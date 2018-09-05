Fırında Teff Köftesi ve Tahinli Fava

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Teff'i 4 su bardağı su ile haşlayın. Kinoa gibi şişip suyu çektikten sonra kalan suyunu süzün. Biraz ılındıktan sonra pancar hariç diğer malzemeyi ekleyin ve katı bir kıvam aldıktan sonra harcı ikiye ayırın. Yarısına rendelenmiş pancar karıştırın. Köfteleri iki kaşık yardımıyla şekillendirip pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. 3 Tahinli fava için tüm malzemeyi mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Ev yapımı yoğurt ve köfteyle beraber servis yapın.