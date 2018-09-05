Fırında Teff Köftesi ve Tahinli Fava

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 Türk kahvesi fincanı teff
4 su bardağı su
1 adet küçük boy rendelenmiş pancar
1 adet yumurta
1/2 soğan
2 çorba kaşığı galeta unu
6 dal kıyılmış maydanoz
tuz, karabiber, kimyon
TAHİNLİ FAVA İÇİN:
3 çorba kaşığı tahin
1 su bardağı haşlanmış iç bakla
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı limon suyu
1/2 çay kaşığı kimyon
tuz
YAPILIŞI
Teff'i 4 su bardağı su ile haşlayın. Kinoa gibi şişip suyu çektikten sonra kalan suyunu süzün. Biraz ılındıktan sonra pancar hariç diğer malzemeyi ekleyin ve katı bir kıvam aldıktan sonra harcı ikiye ayırın. Yarısına rendelenmiş pancar karıştırın. Köfteleri iki kaşık yardımıyla şekillendirip pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. 3 Tahinli fava için tüm malzemeyi mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Ev yapımı yoğurt ve köfteyle beraber servis yapın.