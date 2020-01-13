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Fıstıklı kebap tarifi

Leziz antepfıstığı ile etin buluşması...Kebap severlerin gözdesi fıstıklı kebabı bir de evde deneyin! İşte leziz fıstıklı kebap tarifi...
Fıstıklı kebap tarifi
  • 4 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram yağsız kuzu eti



300 gram kuzu boşluğu, tuz



150 gram iri çekilmiş antepfıstığı



Patates püresi için: 4 adet patates



2 çorba kaşığı tereyağı



1 su bardağı ılık süt



2-3 çorba kaşığı iri dövülmüş antepfıstığı



Tuz, karabiber



Servis için: Domates ve biber


YAPILIŞI

ETLERİ kasabınızda bıçakla kıyma haline getirtin. Bıçak kıymasını geniş bir kaba alıp üzerine antepfıstığı ve tuz ekleyip yoğurun. Harçtan parçalar alıp, yuvarlak köfteler hazırlayın ve şişlere geçirin. Çok az yağladığınız döküm tavada önlü arkalı pişirin. Püre için soyduğunuz patatesleri tuzlu suda haşlayın. Sudan alıp ezin. Tereyağını bir tencereye alıp üzerine ezilmiş patates ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Azar azar ve karıştırarak sütü ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Servis kabına alıp üzerine antepfıstığı serpin. Domatesi ve biberleri arzunuza göre doğrayın ve çok az yağladığınız döküm tavada pişirin. Fıstıklı kebabı patetes püresi, domates ve biber eşliğinde servis yapın.

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