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Geleli Kebabı

Geleli Kebabı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg patlıcan

750 gram kuşbaşı kuzu eti

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 adet soğan

3-4 adet sivri biber

2 adet domates

1 çorba kaşığı salça

2 su bardağı kaynar su,

Tuz

Üzerine:

2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyun. Bıçakla doğrayın ve tuz ekleyip, ısıya dayanıklı bir kabın dibine yayın. Yağı bir tencereye alıp, ısıtın ve eti ilave edin. Rengi dönene kadar kısık ateşte kavurun. İçine yemeklik doğranmış soğanı katın ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Kıyılmış sivri biber, kabukları soyulup küp doğranmış domates ve salçayı katıp, 2 dakika daha kavurun. Kaynar suyu ekleyin ve et yumuşayana kadar pişirin. Çok az suyu kalınca tuzunu ekleyin ve eti patlıcanın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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