Geleli Kebabı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyun. Bıçakla doğrayın ve tuz ekleyip, ısıya dayanıklı bir kabın dibine yayın. Yağı bir tencereye alıp, ısıtın ve eti ilave edin. Rengi dönene kadar kısık ateşte kavurun. İçine yemeklik doğranmış soğanı katın ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Kıyılmış sivri biber, kabukları soyulup küp doğranmış domates ve salçayı katıp, 2 dakika daha kavurun. Kaynar suyu ekleyin ve et yumuşayana kadar pişirin. Çok az suyu kalınca tuzunu ekleyin ve eti patlıcanın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip, sıcak olarak servis yapın.