DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Gürün ekşili köftesi tarifi

Gürün ekşili köftesi tarifi

Sivas yöresinin sevilen tariflerinden olan gürun ekşili köfte, kalabalık sofraların olmazsa olmaz tarifleri arasında. Peki gürun ekşili köfte nasıl yapılır? Kolay yapılışı ve püf noktasıyla ekşili köfte tarifi
Gürün ekşili köftesi tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • SİVAS
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı tane sumak



2 su bardağı su, 4 su bardağı et suyu



2 çorba kaşığı salça



1'er su bardağı haşlanmış nohut,



kurufasulye ve yeşil mercimek



Köfte için: Yarım kg yağsız kıyma



İki buçuk su bardağı ince bulgur



1 adet büyük boy soğan



Yarım tatlı kaşığı toz kırmızıbiber



Yarım çay kaşığı karabiber



1 çorba kaşığı toz reyhan



1 su bardağı su, 1 adet yumurta



4 çorba kaşığı un, yeteri kadar tuz



Üzeri için: Yarımşar tatlı kaşığı



tereyağı, nane ve toz kırmızıbiber



Servis için: Toz sumak


YAPILIŞI

Sumak suyu için tane sumak ve suyu tencereye alıp bir gece dinlendirin. Ertesi gün süzüp, suyu kenara alın ve taneleri atın. Köfte için kıyma, bulgur, kıyılmış soğan, toz kırmızıbiber, karabiber, reyhan ve tuzu iyice yoğurun. Köfte kurudukça azar azar su ilave edin. Yumurta, 2 çorba kaşığı un ekleyip yoğurmaya devam edin. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Köfteleri kalan 2 çorba kaşığı una bulayıp kenara alın. Ayrı bir yerde sumak suyu, et suyu ve salçayı kaynatın.

Kaynamaya başlayınca köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Haşlanmış nohut, kurufasulye ve mercimek ekleyip 10 dakika daha pişirin. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve toz kırmızıbiber gezdirin. Sumak serpip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Tire köftesi tarifi
Tire köftesi tarifi
Harput köftesi tarifi
Harput köftesi tarifi
Domates kebabı tarifi
Domates kebabı tarifi
Terkib-i çeşidiye tarifi
Terkib-i çeşidiye tarifi
Meyveli kuzu gerdan tarifi
Meyveli kuzu gerdan tarifi
Hünkar beğendili lazanya tarifi
Hünkar beğendili lazanya tarifi
Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi
Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi
Sakatat güzellemesi tarifi
Sakatat güzellemesi tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN