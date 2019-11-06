Gürün ekşili köftesi tarifi

Sumak suyu için tane sumak ve suyu tencereye alıp bir gece dinlendirin. Ertesi gün süzüp, suyu kenara alın ve taneleri atın. Köfte için kıyma, bulgur, kıyılmış soğan, toz kırmızıbiber, karabiber, reyhan ve tuzu iyice yoğurun. Köfte kurudukça azar azar su ilave edin. Yumurta, 2 çorba kaşığı un ekleyip yoğurmaya devam edin. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Köfteleri kalan 2 çorba kaşığı una bulayıp kenara alın. Ayrı bir yerde sumak suyu, et suyu ve salçayı kaynatın.

Kaynamaya başlayınca köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Haşlanmış nohut, kurufasulye ve mercimek ekleyip 10 dakika daha pişirin. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve toz kırmızıbiber gezdirin. Sumak serpip servis yapın.