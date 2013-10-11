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Sofra / Et Yemekleri / Hamburger (Partty Melt)

Hamburger (Partty Melt)

Hamburger (Partty Melt)
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamburger için: 200 gram kıyma

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 dilim kırmızı soğan

5 adet mantar

2 dilim cheddar peyniri

1 adet hamburger ekmeği

Tuz

Aioli için: 1 çorba kaşığı mayonez

1 dal kekik

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş dövülmüş sarımsak

YAPILIŞI

Hamburger köftesi için kıymayı bir kaba alıp üzerine karabiber ve tuz ilave edin. Yoğurup elinizle şekillendirin. Soğan ve mantarları hafifçe yağlayıp, barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne yerleştirin ve çevirerek pişirin. Hazırladığınız köftenin her iki tarafına hafifçe zeytinyağı sürün. Köfteyi barbekü ızgarasının orta ateş bölümüne saat 5 yönünde yerleştirip, 3 dakika pişirin. Köftenin aynı yüzünü saat 7 yönüne çevirip, 3 dakika daha pişirin. Daha sonra köftenin diğer tarafını çevirip saat 5 yönünde ızgaraya yerleştirin ve 3 dakika pişirin. Bu yüzü de saat 7 yönüne çevirip 1 dakika daha pişirin. Üzerine çapraz olarak iki dilim cheddar peyniri koyun. 2 dakika daha pişirip ocaktan alın.Köftenin pişmesine yakın hamburger ekmeğinin iç yüzeyine hafifçe zeytinyağı sürün ve ızgarada 1-2 dakika pişirin. Izgaranın üst rafına alın. Aioli için bütün malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Hamburger ekmeğinin her iki yüzüne de sos sürün. Alt dilimi düz bir zemine alıp, üzerine soğan dilimlerini koyun. Köfteyi peynirli kısmı yukarıda kalacak şekilde yerleştirin. Mantarları ilave edin. Ekmeğin üst parçasını kapatıp servis yapın

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