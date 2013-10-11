Hamburger (Partty Melt)

Hamburger köftesi için kıymayı bir kaba alıp üzerine karabiber ve tuz ilave edin. Yoğurup elinizle şekillendirin. Soğan ve mantarları hafifçe yağlayıp, barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne yerleştirin ve çevirerek pişirin. Hazırladığınız köftenin her iki tarafına hafifçe zeytinyağı sürün. Köfteyi barbekü ızgarasının orta ateş bölümüne saat 5 yönünde yerleştirip, 3 dakika pişirin. Köftenin aynı yüzünü saat 7 yönüne çevirip, 3 dakika daha pişirin. Daha sonra köftenin diğer tarafını çevirip saat 5 yönünde ızgaraya yerleştirin ve 3 dakika pişirin. Bu yüzü de saat 7 yönüne çevirip 1 dakika daha pişirin. Üzerine çapraz olarak iki dilim cheddar peyniri koyun. 2 dakika daha pişirip ocaktan alın.Köftenin pişmesine yakın hamburger ekmeğinin iç yüzeyine hafifçe zeytinyağı sürün ve ızgarada 1-2 dakika pişirin. Izgaranın üst rafına alın. Aioli için bütün malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Hamburger ekmeğinin her iki yüzüne de sos sürün. Alt dilimi düz bir zemine alıp, üzerine soğan dilimlerini koyun. Köfteyi peynirli kısmı yukarıda kalacak şekilde yerleştirin. Mantarları ilave edin. Ekmeğin üst parçasını kapatıp servis yapın