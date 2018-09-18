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Hamurda Kuzu Tranç

Hamurda Kuzu Tranç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet (200'er gramlık) kuzu tranç

2 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

8 adet adaçayı yaprağı

4 dilim pastırma



HAMURU İÇİN:

4 su bardağı un

1 çay kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Trançları, zeytinyağı, tuz ve karabiber karışımı ile ovalayın. İyice kızdırılmış döküm tavada çevirerek mühürleyin ve kenara alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip ada çayını bir-iki çevirerek soteleyin. Hamur için unu derin bir kaba eleyin. Sirke, tuz, zeytinyağı ve su ekleyip yoğurun. Elastik bir kıvam aldığında hamurun üzerini örtün. 30 dakika dinlendirin. Hamuru 4 bezeye ayırıp, her birini merdane yardımıyla etleri kaplayacak büyüklükte açın. Her birinin ortasına 1 adet tranç yerleştirip, adaçayı ve 1'er dilim pastırma koyun. Daha sonra hamuru bohça gibi eti kaplayacak şekilde kapatın. Birleşme noktaları alta gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine bıçak yardımıyla bir-iki yerinden ince kesikler atın. Pişirme kağıdı ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Pişirme kağıdını alıp, üzeri açık olarak yeniden fırına verin ve üzeri kızarana dek pişirin.
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