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Harput köftesi tarifi

Geleneksel lezzetler üzerinden yıllar geçse de sofralardaki yerini hiç değiştirmez. Harput köftesi de bu lezzetler arasında. Evde yapılabilecek tarifiyle Harput köftesi tarifi
Harput köftesi tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • ELAZIĞ
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı köftelik ince bulgur



400 gram yarım yağlı koyun kıyması



3 çorba kaşığı toz reyhan



2 adet soğan, 2 su bardağı su



1 çorba kaşığı domates salçası



1 tatlı kaşığı acı biber salçası



1 çorba kaşığı tereyağı



1'er tatlı kaşığı tuz ve karabiber


YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp süzün. Üzerine kıyma, kıyılmış soğan, reyhan, tuz ve karabiber ilave edip yarım saat yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak yassı köfteler yapın. Ayrı bir yerde su, domates salçası, biber salçası ve tereyağını tencereye alın. Bir tutam tuz ilave edip kaynayana dek karıştırarak pişirin. Köfteleri ilave edip 20 dakika sosla birlikte pişirin. Sıcak servis yapın.

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