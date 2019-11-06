Sofra Et Yemekleri Harput köftesi tarifi

Harput köftesi tarifi

Geleneksel lezzetler üzerinden yıllar geçse de sofralardaki yerini hiç değiştirmez. Harput köftesi de bu lezzetler arasında. Evde yapılabilecek tarifiyle Harput köftesi tarifi

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

ELAZIĞ

Ev Yapımı