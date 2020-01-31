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Sofra / Et Yemekleri / Hellimli steak köfte

Hellimli steak köfte

Misafirlerinize ne yapacağım diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre! Nefis hellim peyniri ile etin buluşmasıyla ortaya çıkan lezzete bayılacaksınız
Hellimli steak köfte
  • 4 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 700 gram orta yağlı dana kıyma



● 100 gram hellim peyniri



● 1 adet soğan



● 2-3 çorba kaşığı galeta unu



● 1 adet yumurta



● 1 çorba kaşığı taneli hardal



● 1 çay kaşığı kimyon



● Bir buçuk çay kaşığı karabiber



● 1 çay kaşığı tuz



● Garnitür için: 500 gram brokoli



● 200 gram havuç



● 500 gram haşlanmış bebek patates



● 2 çay kaşığı tuz ve karabiber



● 10 dal taze kekik



● 2 dal biberiye



● 2 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

KIYMAYI bir kaba koyup, üzerine soğanı rendeleyin. Hellim peynirini küçük küpler şeklinde doğrayın ve kıymaya ilave edin. Galeta unu ile yumurta ekleyin. Hardalı ve baharatları da katıp, iyice yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakın. Harcı dört eşit parçaya bölerek, kalınlığı 1 cm olacak dikdörtgen şekline getirin. Brokoliyi ayıklayıp, parçalara bölün. Havucu soyup, jülyen şeklinde doğrayın. Her ikisini de ayrı ayrı haşlayın. Bir tavada biraz tereyağı ile soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirerek servis tabağına alın. Haşlanmış bebek patatesleri ikiye bölün, tereyağı ile tavada soteleyin. Tuz ve karabiber katıp ocaktan alın. İçerisine taze kekik ve biberiye yaprakları atarak karıştırın. Servis tabağına alın. Köfteleri sıcak ızgarada veya kızdırılmış ızgara tavasında pişirin. Garnitürlerle birlikte sıcak servis yapın.

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