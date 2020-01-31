Hellimli steak köfte

KIYMAYI bir kaba koyup, üzerine soğanı rendeleyin. Hellim peynirini küçük küpler şeklinde doğrayın ve kıymaya ilave edin. Galeta unu ile yumurta ekleyin. Hardalı ve baharatları da katıp, iyice yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakın. Harcı dört eşit parçaya bölerek, kalınlığı 1 cm olacak dikdörtgen şekline getirin. Brokoliyi ayıklayıp, parçalara bölün. Havucu soyup, jülyen şeklinde doğrayın. Her ikisini de ayrı ayrı haşlayın. Bir tavada biraz tereyağı ile soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirerek servis tabağına alın. Haşlanmış bebek patatesleri ikiye bölün, tereyağı ile tavada soteleyin. Tuz ve karabiber katıp ocaktan alın. İçerisine taze kekik ve biberiye yaprakları atarak karıştırın. Servis tabağına alın. Köfteleri sıcak ızgarada veya kızdırılmış ızgara tavasında pişirin. Garnitürlerle birlikte sıcak servis yapın.