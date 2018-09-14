Hindi Tandır

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hindi but ve un dışında kalan tüm malzemeyi karıştırarak sosu hazırlayın. Hindiyi bu sosla iyice soslayın. Deri altına girebiliyorsanız, sosu bu bölümlere de sürün. Unu bir fırın torbasına koyup her tarafını kaplayacak şeklide sallayın. Soslanmış hindiyi torbanın içine yerleştirin ve ağzını sıkıca bağlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, üzerinden birkaç yerinden bıçak veya kürdan yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri iyice kızarana dek pişirin. Torbada kalan sosla beraber servis yapın.