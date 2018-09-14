Hindi Tandır

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet hindi but
1-2 tatlı kaşığı un
2 çay bardağı sıvı yağ
50 gram eritilmiş tereyağı
2 çorba kaşığı bal
2 çorba kaşığı hardal
6 çorba kaşığı soya sosu
2 diş ezilmiş sarımsak
2 tatlı kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Hindi but ve un dışında kalan tüm malzemeyi karıştırarak sosu hazırlayın. Hindiyi bu sosla iyice soslayın. Deri altına girebiliyorsanız, sosu bu bölümlere de sürün. Unu bir fırın torbasına koyup her tarafını kaplayacak şeklide sallayın. Soslanmış hindiyi torbanın içine yerleştirin ve ağzını sıkıca bağlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, üzerinden birkaç yerinden bıçak veya kürdan yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri iyice kızarana dek pişirin. Torbada kalan sosla beraber servis yapın.