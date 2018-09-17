Hint Ekmeği Üzeri Dut Soslu Piliç Tikka

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Piliç ?tikka için geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Tavuk kalçayı küp doğrayıp, sotelenirken suyunun çıkmaması için teker teker ve karıştırarak tencereye ilave edin. Karıştırmayı bırakmadan soteleyin. Dolmalık fıstık ilave edip 2 dakika kavurun. Baharatları ve tuzu teker teker ekleyip karıştırın. Son olarak dut ununu katıp, kapağını kapatın ve 15-18 dakika pişirin. Beyaz dut sosu için dut unu ve soğuk suyu tencereye alıp, unun topaklaşmamasına özen göstererek iyice çırpın. Tam buğday unu ekleyip ocağa oturtun ve kısık ateşte kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca kıyılmış biber ilave edip, ocağın altını iyice kısın. Tereyağı katıp, ocaktan alın ve karıştırın. Yeşil dut sosu için tüm malzemeyi iyice çırpıp, ocağa oturtun ve kısık ateşte kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Hint ekmeği için tüm malzemeyi iyice yoğurup, üzerini kapatın ve buzdolabının alt rafında birkaç saat dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, bir tanesini merdane yardımıyla ve bol unlayarak gözleme inceliğine gelene dek açın. Üzerine eritilmiş tereyağı sürüp, birer parmak kalınlığında ve bir içe, bir dışa olacak şekilde üst üste, akordeon biçiminde katlayın. Tamamı 1 cm'lik şerit halini aldığında iki ucundan hafif çekerek uzatın ve yuvarlayıp, elinizde üzerinde bastırın. Merdane yardımıyla yeniden açıp, yapışmaz yüzeyli tavada yağsız olarak önlü arkalı pişirin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. 1 adet Hint ekmeğini servis tabağına alın. Üzerine piliç tikka yerleştirip, beyaz ve yeşil dut sosu ile birlikte servis yapın.