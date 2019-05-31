DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle İşte Tarifi

Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle İşte Tarifi

Mutlaka denemeniz gereken hünkarbeğendi, patlıcanlı keşkek ile sofranızı renklendirecek. Peki ama hünkarbeğendi, patlıcanlı keşkek ile nasıl yapılır?
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle İşte Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram kuşbaşı dana eti

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan, 1 diş sarımsak​

2 adet havuç, tuz, karabiber

2 çorba kaşığı domates salçası



Beğendi için:

8 adet kemer patlıcan

1 su bardağı dövme buğday (akşamdan ıslatılmış)

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş Kars gravyeri

Yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp eti soteleyin. Kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış havuç, salça ve karabiber ilave edip 1-2 dakika daha soteledikten sonra üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Et yumuşadıktan sonra tuzunu ayarlayın ve ocaktan alın. Beğendi için patlıcanları közleyip, buzlu suyun içinde 5 dakika bekletin ve kabuklarını temizleyin. Akşamdan ıslatılmış buğdayı haşlayıp, üzerine doğranmış patlıcan, tereyağı ve tuz ilave edin. Daha sonra ezerek pişirin. Malzeme iyice birbirine karışınca süt ile Kars gravyeri katın ve karıştırın. Servis tabağına beğendiyi yayın ve ortasını açın. Eti yerleştirip, dilediğiniz şekilde süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN