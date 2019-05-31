Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle İşte Tarifi

Tereyağını bir tencereye alıp eti soteleyin. Kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış havuç, salça ve karabiber ilave edip 1-2 dakika daha soteledikten sonra üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Et yumuşadıktan sonra tuzunu ayarlayın ve ocaktan alın. Beğendi için patlıcanları közleyip, buzlu suyun içinde 5 dakika bekletin ve kabuklarını temizleyin. Akşamdan ıslatılmış buğdayı haşlayıp, üzerine doğranmış patlıcan, tereyağı ve tuz ilave edin. Daha sonra ezerek pişirin. Malzeme iyice birbirine karışınca süt ile Kars gravyeri katın ve karıştırın. Servis tabağına beğendiyi yayın ve ortasını açın. Eti yerleştirip, dilediğiniz şekilde süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.