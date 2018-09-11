İç Pilavlı Çanak Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç pilav için yağları pilav tenceresine alıp ısıtın ve fıstığı ekleyip kavurun. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç ve tuz ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinç beyazlaşınca kuş üzümü, baharat, şeker ve su ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte tüm suyunu çekene kadar pişirin. İnce kıyılmış dereotu ekleyin ve tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlenme işlemi bittikten sonra kuru kayısıları küp doğrayıp tencereye ekleyin ve karıştırın. Köfte için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, kimyon, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan avuç içi kadar parçalar koparıp içli köfte yapar gibi parmağınızla ortasını açarak şekil verin. Tepsiye koyup önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sos malzemelerini karıştırıp köftelerin üzerine gezdirin. 15 dakika daha pişirip fırından alın. Çanakların içine pilav doldurup sıcak servis yapın.