İç Pilavlı Çanak Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
PİLAV İÇİN:
2 su bardağı pirinç
3 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı yenibahar
1/2 çay kaşığı tarçın
2 adet kesme şeker
7-8 dal dereotu
4-5 adet kuru kayısı
3 su bardağı sıcak su
tuz
ÇANAK KÖFTELER İÇİN:
600-650 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
2 dilim bayat ekmek içi
1 çay kaşığı kimyon
tuz, karabiber
SOSU İÇİN:
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
1 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
İç pilav için yağları pilav tenceresine alıp ısıtın ve fıstığı ekleyip kavurun. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç ve tuz ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinç beyazlaşınca kuş üzümü, baharat, şeker ve su ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte tüm suyunu çekene kadar pişirin. İnce kıyılmış dereotu ekleyin ve tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlenme işlemi bittikten sonra kuru kayısıları küp doğrayıp tencereye ekleyin ve karıştırın. Köfte için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, kimyon, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan avuç içi kadar parçalar koparıp içli köfte yapar gibi parmağınızla ortasını açarak şekil verin. Tepsiye koyup önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sos malzemelerini karıştırıp köftelerin üzerine gezdirin. 15 dakika daha pişirip fırından alın. Çanakların içine pilav doldurup sıcak servis yapın.