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Sofra Et Yemekleri İncasiye

İncasiye

Etin suyuyla lezzetlenen nefis bir tarif...
İncasiye
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg parça kuzu eti



20 adet kuru siyah erik



15 adet arpacık soğan



1/2 su bardağı zeytinyağı



5 yemek kaşığı pekmez



2-3 su bardağı sıcak su


YAPILIŞI

Eti tencereye alıp kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine zeytinyağı ve temizlenmiş soğan ilave edip rengi değişene kadar etle birlikte kavurun. Suyunu ilave edip kapağını kapatın ve kısık ateşte et yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişmeye bırakın. Et yumuşayınca erikleri ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Ocağı kapatmadan hemen önce pekmez ve tuz ekleyip karıştırın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

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