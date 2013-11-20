İnegöl Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıyma, ekmek içi, su ve tuzu 10 dakika yoğurun. Üzerini kapatıp, buzdolabının alt rafında 24 saat dinlendirin. Ayrı bir yerde karbonat ve limon suyunu çırparak köpürtün. Daha sonra kıymaya ilave edin. Rendelenmiş soğan ekleyip, 5 dakika yoğurun. Kıymadan küçük parçalar koparıp, elinizle şekil verin. Yeniden buzdolabına yerleştirip 6-8 saat dinlendirin. Köfteyi pişirmeden 10 dakika önce buzdolabından çıkarın. Yapışmaz yüzeyli tavada, fırında veya mangalda pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.