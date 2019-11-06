İnegöl köfte tarifi

Eti karışık olarak orta kalınlıkta çekin. Ufalanmış ekmek içi, karbonat ve tuzu iyice yoğurun. Üzerini kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Kıymayı yeniden çekip, rendelenmiş soğan ilave edin ve bir kez daha iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, şekil verin. Buzdolabında 3 saat dinlendirip, ızgarada pişirin. Sıcak servis yapın.