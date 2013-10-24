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Sofra / Et Yemekleri / İrmikli Köfte

İrmikli Köfte

İrmikli Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için: 300 gram köftelik kıyma

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı irmik, tuz, karabiber

Garnitür için: 2 adet kabak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet küçük boy domates

50 gram dil peyniri

YAPILIŞI

Öncelikle köfte için kıymayı derin bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, irmik, tuz ve karabiber katıp, yoğurun. Hazırladığınız harçtan köfteler hazırlayın ve ızgara yapın. Garnitür için, temizlenmiş kabağın alt ve üst kısımlarını alıp, uzunlamasına ince olacak şekilde dilimleyin. Üzerlerine zeytinyağı sürüp, ızgara yapın. Bir dilim kabağın içine köfte koyup, rulo yapın ve kürdanla tutturun. Kabak ve köfte bitene kadar işleme devam edin. Dilimlenmiş domateslerin üzerine birer dilim dil peyniri ve rulo kabakları yerleştirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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